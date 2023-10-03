Армения не враг России – депутат

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не направлено против России. Такое заявление сделал депутат Эдуард Агаджанян в парламенте во время обсуждения соответствующего законопроекта.
Ратификация Римского статута МУС Ереваном никоим образом не связана с российско-армянскими двусторонними отношениями, сообщил журналистам депутат армянского Нацсобрания Эдуард Агаджанян.
По его словам, представители руководства РА неоднократно заверяли в этом Москву.
Парламентарий уточнил, что Ереван знает о позиции российского руководства по этой теме и знаком с поступавшими заявлениями и комментариями.
"Армения не является врагом России"
– Эдуард Агаджанян
Политик добавил, что Армения действует руководствуясь исключительно своими государственными интересами.