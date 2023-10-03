Армения не враг России – депутат

Опубликовано: 13:17, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не направлено против России. Такое заявление сделал депутат Эдуард Агаджанян в парламенте во время обсуждения соответствующего законопроекта.

Ратификация Римского статута МУС Ереваном никоим образом не связана с российско-армянскими двусторонними отношениями, сообщил журналистам депутат армянского Нацсобрания Эдуард Агаджанян.

По его словам, представители руководства РА неоднократно заверяли в этом Москву.

Парламентарий уточнил, что Ереван знает о позиции российского руководства по этой теме и знаком с поступавшими заявлениями и комментариями.

"Армения не является врагом России"

– Эдуард Агаджанян

Политик добавил, что Армения действует руководствуясь исключительно своими государственными интересами.