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Армения не враг России – депутат

Армения не враг России – депутат
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не направлено против России. Такое заявление сделал депутат Эдуард Агаджанян в парламенте во время обсуждения соответствующего законопроекта.

Ратификация Римского статута МУС Ереваном никоим образом не связана с российско-армянскими двусторонними отношениями, сообщил журналистам депутат армянского Нацсобрания Эдуард Агаджанян.

По его словам, представители руководства РА неоднократно заверяли в этом Москву.

Парламентарий уточнил, что Ереван знает о позиции российского руководства по этой теме и знаком с поступавшими заявлениями и комментариями.

"Армения не является врагом России"

– Эдуард Агаджанян

Политик добавил, что Армения действует руководствуясь исключительно своими государственными интересами.

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