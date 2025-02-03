Вестник Кавказа

Армения наращивает туризм

Армения наращивает туризм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении за последние 5 лет зафиксировали 16%-й рост в туризме. В Ереване продолжают работу над развитием данной сферы в регионах страны.

Глава Комитета по туризму Армении Лусине Геворкян заявила о 16%-м росте в туристической сфере за последние 5 лет.

 Она отметила, что в 2024 году в Армении побывало более 2,2 млн туристов, что на 4,6% меньше показателей 2023 года. При этом в 2019 году показатели составляли 1,8 млн.

Геворкян назвала свежие цифры очень важным показателем, который должен только улучшаться. Глава Комитета выразила надежду на увеличение турпотока в Армению.

По ее словам, планируется увеличить количество туристов, как минимум, до 3 млн в год. Она добавила, что целевыми рынками являются ОАЭ и страны Ближнего Востока.

Геворкян также заявила, что Комитет работает над развитием туристической сферы в регионах Армении. Так, ведется работа с МИД и рядом стран для удаления различных уведомлений.

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