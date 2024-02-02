Армения может попросить Азербайджан о поставках газа 

Азербайджан и Армения могут восстановить три магистральных газопровода Казах-Ереван, Ильичевск-Ереван, Горис-Нахчыван. Несмотря на то, что Баку и Ереван пока не затрагивали этот вопрос, в Армении все чаще раздаются голоса, указывающие на обоюдную выгоду запуска газопроводов.

В Армении снова заговорили о поставках природного газа из Азербайджана. В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении сообщили о том, что несмотря н то, что Баку и Ереван напрямую данный вопрос пока не обсуждали, однако в Ереване все чаще раздаются голоса о необходимости восстановления газотранспортных систем Азербайджана и Армении.

В частности, ранее на такую необходимость указывал замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян.

В ведомстве напомнили, что ранее республики связывали три магистральных газопровода: Казах-Ереван, Ильичевск-Ереван, Горис-Нахчыван. В случае политического решения, газопроводы могут быть восстановлены.