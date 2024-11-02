Армения ищет поддержку в США

Ллойд Остин встретился с министром обороны Армении. Он заявил, что США продолжат поддерживать реформы армии республики.
Американский министр обороны Ллойд Остин провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, пишет пресс-служба оборонного ведомства Армении.
На встрече Остин назвал приезд Папикяна историческим. Руководители министерств поговорили о сотрудничестве Еревана и Вашингтона в оборонной сфере.
Остин заявил, что сотрудничество Еревана и Вашингтона продолжает расширятся. Он подчеркнул, что Штаты продолжат поддерживать реформы в армянской армии.
Помимо этого, стороны затронули вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Папикян сказал, что Ереван стремится достичь долгосрочного мира на Кавказе.