Вестник Кавказа

Армения ищет поддержку в США

Армения ищет поддержку в США
© Фото: сайт Минобороны Армении
Ллойд Остин встретился с министром обороны Армении. Он заявил, что США продолжат поддерживать реформы армии республики.

Американский министр обороны Ллойд Остин провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, пишет пресс-служба оборонного ведомства Армении.

На встрече Остин назвал приезд Папикяна историческим. Руководители министерств поговорили о сотрудничестве Еревана и Вашингтона в оборонной сфере.

Остин заявил, что сотрудничество Еревана и Вашингтона продолжает расширятся. Он подчеркнул, что Штаты продолжат поддерживать реформы в армянской армии.

Помимо этого, стороны затронули вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Папикян сказал, что Ереван стремится достичь долгосрочного мира на Кавказе.

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