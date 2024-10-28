Армения и США обсудили развитие отношений в области безопасности

В четверг, 5 декабря, состоялась встреча главы Пентагона и министра обороны Армении. Об этом рассказал представитель Минобороны Соединенных Штатов.
Центральной темой переговоров Ллойда Остина и Сурена Папикяна стало развитие отношений в области безопасности,
"Министры обсудили нынешние и будущие усилия по сотрудничеству в области безопасности такие, как развитие военного образования и повышение квалификации кадров, наращивание институционального потенциала и профподготовку"
– Пэт Райдер
Главы оборонных ведомств также подтвердили стратегическое партнерство между странами.
Кроме того, они поговорили о ситуации на Южном Кавказе. Стороны подтвердили свою заинтересованность в установлении прочного мира в регионе.
Райдер отметил, что это была первая подобная встреча глав Минобороны за последние 20 лет.