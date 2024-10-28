Вестник Кавказа

Армения и США обсудили развитие отношений в области безопасности

министр обороны Армении Сурен Папикян
© Фото: сайт Минобороны Армении
Руководители оборонных ведомств Армении и Соединенных Штатов провели переговоры. Стороны обсудили развитие сотрудничества.

В четверг, 5 декабря, состоялась встреча главы Пентагона и министра обороны Армении. Об этом рассказал представитель Минобороны Соединенных Штатов.

Центральной темой переговоров Ллойда Остина и Сурена Папикяна стало развитие отношений в области безопасности,

"Министры обсудили нынешние и будущие усилия по сотрудничеству в области безопасности такие, как развитие военного образования и повышение квалификации кадров, наращивание институционального потенциала и профподготовку"

– Пэт Райдер

Главы оборонных ведомств также подтвердили стратегическое партнерство между странами.

Кроме того, они поговорили о ситуации на Южном Кавказе. Стороны подтвердили свою заинтересованность в установлении прочного мира в регионе.

Райдер отметил, что это была первая подобная встреча глав Минобороны за последние 20 лет.

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