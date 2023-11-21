Армения и ОДКБ: Ереван полностью отказался от заседания ПА ОДКБ

Армянская сторона решила самоустраниться от встречи Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявила пресс-секретарь спикера Нацсобрания.
По словам Цовинар Хачатрян, председатель армянского парламента Ален Симонян пропустит заседание ПА ОДКБ.
Представитель спикера уточнила, что официальное уведомление об отказе уже направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
"В заседании не примет участие и делегация парламента Армении"
– Цовинар Хачатрян
Встреча состоится 19 декабря в российской столице.
Напомним, на протяжении года Армения последовательно демонстрирует курс на неприятие сотрудничества в рамках ОДКБ. В начале январе Ереван заявил об отказе принимать уже согласованные учения ОДКБ на 2023 год, зато чуть позже провел учения с американскими военными. Весной Армения отказалась заполнять свою квоту на должность замгенсека, в ноябре премьер Никол Пашинян не приехал на саммит в Минске.