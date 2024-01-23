Армения и Казахстан договорились о программе действий на 2024-2025 год

Арарат Мирзоян провел в столице Армении встречу с Муратом Нуртлеу. Стороны заключили программу действие на ближайшие два года и обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес.

В понедельник, 18 марта, в Ереване состоялась встреча глав МИД Армении и Казахстана Арарата Мирзояна и Мурата Нуртлеу.

В ходе переговоров была подписана программа действий на 2024-25 год.

Министры также обсудили целый ряд вопросов и признали, что пока не реализовали весь потенциал сотрудничества.

"Пришли к выводу, что стороны готовы развивать и реализовать потенциал. Армения заинтересована в двустороннем развитии отношений с партнерами, от Америки до Восточной Азии. И отношения с Казахстаном занимают важное место. Рад, что есть обоюдная заинтересованность"

– Арарат Мирзоян

Он подчеркнул, что рассказал коллеге из Казахстана о проекте "Перекресток мира" и открываемых транспортно-логистических возможностях.

Кроме того, армянский министр проинформировал о процессе нормализации отношений с Азербайджана. Он добавил, что Ереван прилагает конструктивные усилия для скорейшего подписания мирного договора и делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.