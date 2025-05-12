Вестник Кавказа

Армения и Индия обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Армения и Индия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
© Фото: пресс-служба Минобороны Армении
Глава Минобороны Армении Папикян принял посла Индии в Ереване. Они обсудили разнообразные вопросы, включая сотрудничество в оборонной сфере.

Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Индии в Ереване Нилакши Саха Синху, рассказала пресс-служба армянского министерства.

Они обсудили вопросы, которые касаются сотрудничества Еревана и Нью-Дели в оборонной сфере, а также региональной и международной безопасности.

Напомним, что в июле Армения должна получить вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash из Индии. Стоимость контракта – около $700 млн.

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