Армения продолжает стремиться в ЕС

Армения продолжает стремиться в Евросоюз: в ближайшее время Ереван подпишет соглашение с Европолом. Согласно документу, будет налажен канал связи между европейским правоохранительным агентством и МВД РА.

Армянское правительство сегодня дало "добро" на заключение соглашения о взаимодействии с Европолом – полицейской организацией ЕС. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина.

Предварительный вариант соглашения был подписан в 2021 году. Тогда подписи под рабочей версией поставили главы Европола Катрин де Болль и МВД Армении Ваге Казарян. В качестве ключевой задачи была названа борьба с международной преступностью. Документ был призван помочь справиться с наркотрафиком, нелегальной миграцией, отмыванием денег и похищениями людей.

Второй вариант соглашения был подписан в ноябре прошлого года замминистром иностранных дел РА Паруйром Ованнисяном и главой дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василисом Марагосом.

Новый документ даст возможность направить в Европол представителя Еревана: он будет отвечать за обмен информацией.

Также соглашение предусматривает решение технических вопросов, которые связаны с размещением и медицинским обслуживанием наблюдателей. Они будут приравниваться к иностранным дипломатам.

Кроме того, стороны подпишут меморандум, на основании которого в МВД будет размещено оборудования для обеспечения надежного канала связи.

Уточняется, что подписание обоих документов пройдет уже в ближайшее время.