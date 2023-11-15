Армения договорилась о военном сотрудничестве с Великобританией

Армянские военные нашли новых спонсоров в реализации их амбиций, заключив в Лондоне договор о сотрудничестве в обороне "по ряду новых направлений".

Представители Минобороны Армении и Великобритании в Лондоне подписали программу армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на конец 2023 - 2024 годы, сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

"Начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян представил британским коллегам ситуацию с безопасностью вокруг Армении и шаги армянской стороны, направленные на региональный мир и стабильность, в том числе проект "Перекресток мира"

- пресс-служба Минобороны Армении

Подписание соглашения предваряли консультации, в ходе которых военные двух стран обсудили "текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества". Также они нашли "значительный потенциал сотрудничества по ряду новых направлений и выразили готовность реализовать достигнутые договоренности".