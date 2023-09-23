РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские жители Агдере массово сжигают дома

Армянские жители Агдере массово сжигают дома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Масштабные пожары наблюдаются в направлении Агдере. Они имеют рукотворную природу – поджоги совершают местные жители армянского происхождения. Видео распространило МО АР.

Жители Агдере армянского происхождения предают огню свои собственные дома, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Множественные поджоги были зафиксированы сегодня примерно в 19:35 по местному времени (18:35 мск). Их удалось заметить благодаря средствам технического наблюдения, которыми располагают ВС АР.

Напомним, аналогичные поступки совершались местным армянским населением в 2020 году.

Оккупанты сжигают Кельбаджар, прежде чем уйти с территорий Азербайджана

Оккупанты сжигают Кельбаджар, прежде чем уйти с территорий Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1385 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version