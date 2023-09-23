Армянские жители Агдере массово сжигают дома

Масштабные пожары наблюдаются в направлении Агдере. Они имеют рукотворную природу – поджоги совершают местные жители армянского происхождения. Видео распространило МО АР.
Жители Агдере армянского происхождения предают огню свои собственные дома, сообщает министерство обороны Азербайджана.
Множественные поджоги были зафиксированы сегодня примерно в 19:35 по местному времени (18:35 мск). Их удалось заметить благодаря средствам технического наблюдения, которыми располагают ВС АР.
Напомним, аналогичные поступки совершались местным армянским населением в 2020 году.