Армянские военные обстреляли Новоивановку

Минувшей ночью ВС Армении открыли огонь в направлении Новоивановки Гедабекского района Азербайджана. Ответные меры остановили перестрелку.

Армения не оставляет вооруженных провокаций, информирует сегодня министерство обороны Азербайджана.

«19 сентября в 02:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района»