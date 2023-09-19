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Армянские военные обстреляли Новоивановку

Армянские военные обстреляли Новоивановку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью ВС Армении открыли огонь в направлении Новоивановки Гедабекского района Азербайджана. Ответные меры остановили перестрелку.

Армения не оставляет вооруженных провокаций, информирует сегодня министерство обороны Азербайджана.

«19 сентября в 02:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района»

– оборонное ведомство Азербайджана

В сообщении министерства говорится, что военнослужащие азербайджанской армии реализовали необходимые ответные меры.

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