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Пашинян опроверг сообщения о смене внешнеполитического курса Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян назвал неуместной информацию о смене внешнеполитического курса. Он также подчеркнул, что у Армении нет никаких проблем в отношениях с РФ

Армения не меняла свой внешнеполитический курс. Об этом заявил премьер-министр страны.

"Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении"

– Никол Пашинян

Он также прокомментировал текущий уровень отношений между Арменией и Россией.

"Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет"

– глава правительства

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