Пашинян опроверг сообщения о смене внешнеполитического курса Армении

Никол Пашинян назвал неуместной информацию о смене внешнеполитического курса. Он также подчеркнул, что у Армении нет никаких проблем в отношениях с РФ
Армения не меняла свой внешнеполитический курс. Об этом заявил премьер-министр страны.
"Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении"
– Никол Пашинян
Он также прокомментировал текущий уровень отношений между Арменией и Россией.
"Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет"
– глава правительства