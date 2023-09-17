Пашинян опроверг сообщения о смене внешнеполитического курса Армении

Опубликовано: 12:40, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Никол Пашинян назвал неуместной информацию о смене внешнеполитического курса. Он также подчеркнул, что у Армении нет никаких проблем в отношениях с РФ

Армения не меняла свой внешнеполитический курс. Об этом заявил премьер-министр страны.

"Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении"

– Никол Пашинян

Он также прокомментировал текущий уровень отношений между Арменией и Россией.

"Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет"

– глава правительства