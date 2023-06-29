ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и Нахчывани. Также Армянские боевики обстреляли позиции в Шушинском районе.
Вооруженные силы Армении вчера ночью обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе и Нахчыванской Автономной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Инцидент произошел 28 июня с 22:35 до 23:15 по местному времени. Огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций. Обстрелу подверглись н.п. Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Помимо этого, армянские боевики, находящиеся на территории Азербайджана, где находятся российский миротворческий контингент, в ночь на 29 июня, обстреляли позиции армии Азербайджана в Шушинском районе.
Отмечается, азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.