Опубликовано: 9:32, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе и Нахчывани. Также Армянские боевики обстреляли позиции в Шушинском районе.

Вооруженные силы Армении вчера ночью обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе и Нахчыванской Автономной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Инцидент произошел 28 июня с 22:35 до 23:15 по местному времени. Огонь велся из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций. Обстрелу подверглись н.п. Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Помимо этого, армянские боевики, находящиеся на территории Азербайджана, где находятся российский миротворческий контингент, в ночь на 29 июня, обстреляли позиции армии Азербайджана в Шушинском районе.

Отмечается, азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.