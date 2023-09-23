Армянские боевики продолжают минировать Карабах

Опубликовано: 11:01, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Несмотря на успешное завершение локальной антитеррористической операции, проведенной армией Азербайджана в Карабахском экономическом регионе страны, карабахские сепаратисты продолжают минировать дороги Карабаха.

Армянские сепаратисты в Карабахе согласились сложить оружие, однако перед тем, как оставить свои позиции в Агдере, оставили на дорогах Карабахского экономического района Азербайджана множество смертельно опасных "подарков" – противотанковых мин, свидетельствуют снимки, распространенные в социальных сетях.

На них отчетливо видно, что армяне минируют дорогу, причем одними из самых мощных еще советских противотанковых мин ТМ-57, чтобы нанести максимальный урон автомобилям, которые будут двигаться по этим дорогам. К тому же эти мины могут устанавливаться на неизвлекаемость, что очень затрудняет процесс их разминирования.

Практика "минного терроризма" у карабахских сепаратистов не нова: напомним, что антитеррористическая операция в Карабахе началась после того, как на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша от взрыва мины под колесами автомобиля погибли мирные люди. Через несколько часов от подрыва транспортного средства с военнослужащими ВВ МВД погибли четверо азербайджанских военных.

Множество как противопехотных, так и противотанковых мин два дня назад было разминировано в селе Черектар, в Кельбаджарском районе страны, а накануне на мине в Шуше подорвался трактор, и лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.