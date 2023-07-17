Армения должна прекратить минный террор в Азербайджане

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Непредоставление Арменией карт минных полей не только является жестом неуважения к принципам международного права, но несет опасность для жизни мирного населения. В этой связи Азербайджанские диаспорные организации призвали международное сообщество оказать давление на Армению.

Азербайджанские диаспорские организации разных стран выступили с заявлением после подрыва на мине жителя села Сеидляр Кяльбаджарского района.

Авторы заявления подчеркивают, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, которые были установлены ВС Армении несут серьезную угрозу для жизни местного населения и препятствует восстановлению региона.

«Минный террор, совершаемый Арменией против Азербайджана, приводит к гибели или ранению азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, замедляет возвращение бывших вынужденных переселенцев на их родные земли, создает препятствия для восстановительных работ, проводимых в регионе»

– заявление азербайджанских диаспорных организаций

Также подчеркивается, что армянская сторона, не предоставляя карт заминированных территорий, демонстрирует неуважение к основам международного права.

«Установка мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и отсутствие точных карт заминированных территорий является явной демонстрацией неуважения Армении к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права. Азербайджанские диаспорные организации призывают международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы она предоставила Азербайджану точные карты минных полей, работала с международными организациями по разминированию, такими как Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования (ЮНМАС) для обеспечения Азербайджана технической помощью и опытом разминирования»

– заявление азербайджанских диаспорных организаций

Армения должна выдать карты минных полей

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что первейшая обязанность Армении в вопросе прекращения минного террора – это выдача подлинных и точных карт минных полей в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Армения до сих пор не выдает настоящие карты минных полей, о чем разговор идет с 2020 года, а только утверждает, что других карт, кроме ранее предоставленных Азербайджану, у нее нет. Необходимо поставить задачу получения от Еревана полноценных карт минных полей, которые остались на территории Азербайджана после ухода армянских оккупационных войск", - призвал он.

"Если это будет сделано, можно будет говорить и о другом деле – о подключении Армении к разминированию Карабаха и Восточного Зангезура вместе с международными организациями. Процесс разминирования может и должен быть международным, чтобы как можно быстрее обезопасить деоккупированные районы и сделать возможным возвращение мирного населения. Такие примеры в международных отношениях есть. Но прежде всего надо получить карты, так как без них процесс разминирования идет гораздо сложнее и медленнее", - отметил Дмитрий Солонников.

Мины блокируют возрождение Карабаха

Политолог обратил внимание, что тотальная загрязненность освобожденных территорий минами тормозит их восстановление. "Это огромная проблема. Много где в мире мы видели, как минирование территорий становится огромным препятствием для возвращения мирной стабильной жизни. Без разминирования невозможно ни сельское хозяйство, ни развитие строительства, ни развитие логистических структур. Понятно, что пока огромные минные поля находятся на территории Карабаха и Восточного Зангезура в неизвестных местах, их развитие крайне затруднено", - сказал директор Института современного государственного развития.

Также минное загрязнение препятствует и армяно-азербайджанскому урегулированию, тем более что Армения не торопится помогать Азербайджану с разминированием. "На сегодняшний день перспективы урегулирования достаточно сложные. Подписание мирного договора буксует, подписание документов о делимитации границы и развитии транспортных коммуникаций продвигается крайне медленно, хотя о них вроде бы договорились более 2,5 года назад. Подключение Армении к разминированию было бы уместно, в особенности при заключении договора о добрососедских отношениях", - заключил Дмитрий Солонников.