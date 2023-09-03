Армянские боевики попытались создать укрепления в Ходжалинском районе

Опубликовано: 19:15, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские военнослужащие пресекли попытку армянских НВФ построить долговременные сооружения. Боевики попробовали возвести их в направлении Ходжалинского района АР.

Минобороны Азербайджана распространило заявление, в котором сообщило о попытке участников армянских НВФ разместить укрепления на азербайджанской земле, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Согласно сообщению, сегодня примерно в 18:10 по местному времени (17:10 мск) армянские НВФ предприняли попытку поставить долгосрочные укрепления перед азербайджанскими позициями в Ходжалинском районе.

Однако азербайджанские военные сразу же предприняли все необходимые меры. В результате незаконные отряды немедленно прекратили работы.

Напомним, накануне вечером армянские военные произвели обстрелы азербайджанских позиций по двум направлениям: в Дашкесанском районе и Нахчыванской Автономной Республике. Обстрелы велись несколько часов вплоть до глубокой ночи. Военнослужащие ВС Армении использовали при этом разнокалиберное оружие.

Начиная с вечера 31 августа ВС Армении устраивают интенсивные обстрелы азербайджанских позиций. Азербайджанские ВС принимают ответные меры. В результате обострения ситуации был ранен азербайджанский военный, армянская сторона понесла невосполнимые потери.