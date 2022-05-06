Армянская АЭС заработала после ремонта

Штатная работа Армянской АЭС в Мецаморе восстановлена после планового ремонта. Ее подключили к энергосистеме страны накануне.

Армянскую АЭС, расположенную в городе Мецамор, подключили к энергосистеме страны после планового ремонта, рассказали местные СМИ.

Уточняется, что станцию подключили на день раньше запланированного. Это произошло накануне в 4 часа утра. На данный момент она работает в штатном режиме.

В 2025 году плановый ремонт АЭС продлился 60 дней – на 15 дней дольше стандартного срока, так как специалистам, помимо прочего, нужно было заменить оборудование на нескольких участках.

Напомним, что по оценкам экспертов и международных организаций, Мецаморская АЭС несет угрозу не только для самой Армении, но и всего Южного Кавказа. Она работает по устаревшим технологиям и находится в сейсмоопасной зоне.

Власти Армении продолжают стремиться к продолжению работы АЭС, объясняя это стратегической необходимостью для энергетической независимости страны.