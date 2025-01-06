Вестник Кавказа

Армяно-российские отношения продолжаются – глава минобороны Армении

Армяно-российские отношения продолжаются – глава минобороны Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава военного ведомства Армении считает, что Москва и Ереван остаются союзниками. Заявление прозвучало на фоне подписания соглашения о партнерстве Армении с США и планах вступления страны в ЕС.

Глава минобороны Армении Сурен Папикян заявил, что контакты между Москвой и Ереваном продолжаются, стороны остаются стратегическими союзниками.  

"Армяно-российские отношения продолжаются. Ни Армения не покинет насиженные места, ни Россия, мы продолжаем оставаться стратегическими союзниками"

— Сурен Папикян 

По словам Папикяна, договоры между странами сохраняют силу и продолжают действовать. 

Ранее Ереван и Вашингтон заключили хартию о стратегическом партнерстве. Глава минобороны Армении Папикян высоко оценил подписание соглашения, отметив, что оно открывает путь к углубленному сотрудничеству.

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