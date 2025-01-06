Армяно-российские отношения продолжаются – глава минобороны Армении

Глава военного ведомства Армении считает, что Москва и Ереван остаются союзниками. Заявление прозвучало на фоне подписания соглашения о партнерстве Армении с США и планах вступления страны в ЕС.

Глава минобороны Армении Сурен Папикян заявил, что контакты между Москвой и Ереваном продолжаются, стороны остаются стратегическими союзниками.

"Армяно-российские отношения продолжаются. Ни Армения не покинет насиженные места, ни Россия, мы продолжаем оставаться стратегическими союзниками"

— Сурен Папикян

По словам Папикяна, договоры между странами сохраняют силу и продолжают действовать.

Ранее Ереван и Вашингтон заключили хартию о стратегическом партнерстве. Глава минобороны Армении Папикян высоко оценил подписание соглашения, отметив, что оно открывает путь к углубленному сотрудничеству.