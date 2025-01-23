Арест бывшему экс-замглавы Минобразования продлили в Дагестане

Экс-заместителю министра образования РД предстоит находиться под арестом еще по меньшей мере в течение двух месяцев. Он был арестован осенью прошлого года.

В Дагестане продлен арест бывшему замглавы Минобразования республики. Об этом информирует глава объединенной пресс-службы судов РД.

"Срок ареста продлен на 2 месяца"

– Зарема Мамаева

Следствие полагает, что руководитель одной из коммерческих организаций на протяжении долгого времени давал взятки замминистру, чтобы получать госконтракты на осуществление ремонтных и строительных работ на подведомственных Минобразования объектах. Всего заместителю министра было передано 60 млн рублей. В общей сложности за это время было оформлено полтора десятка соглашений на сумму, превышающую 160 млн рублей.

В ноябре прошлого года по данному факту было заведено уголовное дело. Через несколько дней после этого фигуранта арестовали.