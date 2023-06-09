Арест азербайджанского военного продлен в Армении

Опубликовано: 23:55, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский суд продлил срок ареста для случайно попавшего на территорию Армении азербайджанского солдата. Гусейн Ахундов подвергался избиению и жестокому обращению.

Один из заблудившихся и случайно попавших в Армению солдат, Гусейн Ахундов, арестован еще на три месяца, пишут армянские СМИ.

"Суд общей юрисдикции Сюника провел первое заседание по делу Ахундова 9 июня в Капане"

– суд

Было принято решение на три месяца продлить срок ареста Ахундова, необоснованно обвиняемого в якобы "убийстве" 57-летнего охранника.

Напомним, ранее из-за ограниченной видимости, связанной с плохой погодой, в приграничном Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести солдаты Агшин Бабиров 2004 г.р. и Гусейн Ахундов 2003 г.р. Оказалось, что их взяли в плен ВС Армении. Солдат избивали и жестоко обращались с ними - соответствующие видеоролики широко разошлись в соцсетях и СМИ.