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Арест азербайджанского военного продлен в Армении

Арест азербайджанского военного продлен в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянский суд продлил срок ареста для случайно попавшего на территорию Армении азербайджанского солдата. Гусейн Ахундов подвергался избиению и жестокому обращению.

Один из заблудившихся и случайно попавших в Армению солдат, Гусейн Ахундов, арестован еще на три месяца, пишут армянские СМИ.

"Суд общей юрисдикции Сюника провел первое заседание по делу Ахундова 9 июня в Капане"

– суд

Было принято решение на три месяца продлить срок ареста Ахундова, необоснованно обвиняемого в якобы "убийстве" 57-летнего охранника.

Напомним, ранее из-за ограниченной видимости, связанной с плохой погодой, в приграничном Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести солдаты Агшин Бабиров 2004 г.р. и Гусейн Ахундов 2003 г.р. Оказалось, что их взяли в плен ВС Армении. Солдат избивали и жестоко обращались с ними - соответствующие видеоролики широко разошлись в соцсетях и СМИ.

Заблудившегося азербайджанского солдата пытают в Армении

Заблудившегося азербайджанского солдата пытают в Армении

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