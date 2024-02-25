Арбитражный суд Крыма рассмотрит первый иск по энергоблокаде полуострова

Крымский Арбитражный суд сегодня зарегистрировал первый из трех готовящихся исков по энергоблокаде полуострова в 2015 году на сумму более трех триллионов рублей, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Сегодня, 4 марта, Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал первый иск на сумму более 3 трлн рублей, в котором определены три ответчика - правительство Украины, Минэнерго страны и корпорация "Укрэнерго".

Всего будет три иска по энергоблокаде 2015 года, общая сумма претензий к ответчикам составляет 9 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Второй иск по энергоблокаде готовят предприятия полуострова, а третий - общественная палата Крыма, он касается ущерба физическим лицам.

Суду предстоит серьезная работа – ведь пакет материалов по этому делу – 51 том, вмещающий 31 тыс страниц убористого текста.