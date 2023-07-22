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Аншлаг: пляжи Краснодарского края не вмещают всех желающих

Аншлаг: пляжи Краснодарского края не вмещают всех желающих
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анапа, Витязево, Геленджик и другие черноморские курорты столкнулись с чрезвычайным наплывом туристов на пляжах. Немного просторнее на пляжах станет в понедельник, когда начнется рабочая неделя.

Жара усилилась, вместе с ней увеличилось число желающих провести время на пляже и скупаться. Ситуация усугубилась с приходом выходных - к туристам присоединились местные жители, также жаждущие окунуться в море.

Пляжи Геленджика, Анапы, Витязево переполнены отдыхающими, загорать можно только стоя, в море также очень людно.

«Море кипит от людей», - поделился впечатлениями местный блогер.

Середина лета, выходные и - наконец! - хорошая погода сделали свое дело. Тысячи людей устремились на пляжи. Море радует: оно прогрелось до 26-27 градусов и очистилось после недавних штормов и нашествия водорослей в Анапе.

Людно везде, исключение - Туапсинский район. Там можно загорать, но нельзя купаться. Запрет на купание после разгула непогоды действует до 26 июля.

Где сегодня самое теплое море в Краснодарском крае?

Где сегодня самое теплое море в Краснодарском крае?

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