Аншлаг: пляжи Краснодарского края не вмещают всех желающих

Опубликовано: 15:42, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анапа, Витязево, Геленджик и другие черноморские курорты столкнулись с чрезвычайным наплывом туристов на пляжах. Немного просторнее на пляжах станет в понедельник, когда начнется рабочая неделя.

Жара усилилась, вместе с ней увеличилось число желающих провести время на пляже и скупаться. Ситуация усугубилась с приходом выходных - к туристам присоединились местные жители, также жаждущие окунуться в море.

Пляжи Геленджика, Анапы, Витязево переполнены отдыхающими, загорать можно только стоя, в море также очень людно.

«Море кипит от людей», - поделился впечатлениями местный блогер.

Середина лета, выходные и - наконец! - хорошая погода сделали свое дело. Тысячи людей устремились на пляжи. Море радует: оно прогрелось до 26-27 градусов и очистилось после недавних штормов и нашествия водорослей в Анапе.

Людно везде, исключение - Туапсинский район. Там можно загорать, но нельзя купаться. Запрет на купание после разгула непогоды действует до 26 июля.