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Анкара положительно оценивает развитие диалога с Грецией

Анкара положительно оценивает развитие диалога с Грецией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецком МИД рассказали, что Анкара готова активизировать диалог с Грецией для разрешения вопросов, вызывающих разногласия между странами. Ожидается, что главы Турции и Греции встретятся в этом месяце. 

Глава МИД Турции Хакан Фидан после разговора со своим коллегой из Греции Йоргосом Герапетритисом сообщил, что Анкара настроена на контакт с Афинами в вопросе урегулирования текущих разногласий двух государств. Он также объявил о переговорах лидеров Турции и Греции, которые состоятся уже в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

«Мы подробно обсудили дорожную карту, которая направлена на масштабное развитие наших отношений. Лидеры наших стран встретятся в сентябре в США. Восстановление канала для диалога является позитивным для нас развитием, мы подтвердили настрой на продолжение этого процесса с нашим соседом Грецией без каких-либо предварительных условий и поиск новых подходов, которые будут способствовать урегулированию имеющихся проблем и отвечать взаимным интересам»

– глава МИД Турции Хакан Фидан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис неоднократно высказывались в пользу расширения диалога между странами. В Анкаре также уже проявили готовность решить спорные вопросы, которые касаются границ территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации островов Греции.

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