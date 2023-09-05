Анкара положительно оценивает развитие диалога с Грецией

Опубликовано: 16:44, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецком МИД рассказали, что Анкара готова активизировать диалог с Грецией для разрешения вопросов, вызывающих разногласия между странами. Ожидается, что главы Турции и Греции встретятся в этом месяце.

Глава МИД Турции Хакан Фидан после разговора со своим коллегой из Греции Йоргосом Герапетритисом сообщил, что Анкара настроена на контакт с Афинами в вопросе урегулирования текущих разногласий двух государств. Он также объявил о переговорах лидеров Турции и Греции, которые состоятся уже в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

«Мы подробно обсудили дорожную карту, которая направлена на масштабное развитие наших отношений. Лидеры наших стран встретятся в сентябре в США. Восстановление канала для диалога является позитивным для нас развитием, мы подтвердили настрой на продолжение этого процесса с нашим соседом Грецией без каких-либо предварительных условий и поиск новых подходов, которые будут способствовать урегулированию имеющихся проблем и отвечать взаимным интересам»

– глава МИД Турции Хакан Фидан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис неоднократно высказывались в пользу расширения диалога между странами. В Анкаре также уже проявили готовность решить спорные вопросы, которые касаются границ территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации островов Греции.