В населенном пункте Горундзуре Горусского района Армении, расположенном на границе с Азербайджаном, побывал личный представитель руководителя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Он планировал нанести визит и в Азербайджан, однако в Баку назвали встречу с ним пустой тратой времени. Вместо этого, представитель ОБСЕ довольствовался наблюдением в бинокль за КПП «Лачин» и территорией Азербайджана.
В том, что Каспршик не был допущен на территорию Азербайджана, нет ничего удивительного, ведь он один из тех людей, кто на протяжении трех десятилетий занимался имитацией армяно-азербайджанского урегулирования, врал Баку о работе над деоккупацией захваченных районов, способствуя укреплению боевых позиций оккупационных войск Армении в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Под присмотром этих людей велось заминирование азербайджанской земли. Если Каспршик и его руководство хотят вернуться в Азербайджан, пусть для начала хотя бы добьются от властей Армении подлинных карт минных полей.
Напомним, Каспршик является личным представителем действующего главы ОБСЕ с января 1997 года.