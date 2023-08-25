Анджея Каспршика не пустили в Азербайджан

Опубликовано: 13:19, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель ОБСЕ Каспршик посетил Горусский район на границе с Азербайджаном. Он должен был совершить визит и в Азербайджан, но в Баку сочли это пустой тратой времени.

В населенном пункте Горундзуре Горусского района Армении, расположенном на границе с Азербайджаном, побывал личный представитель руководителя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Он планировал нанести визит и в Азербайджан, однако в Баку назвали встречу с ним пустой тратой времени. Вместо этого, представитель ОБСЕ довольствовался наблюдением в бинокль за КПП «Лачин» и территорией Азербайджана.

В том, что Каспршик не был допущен на территорию Азербайджана, нет ничего удивительного, ведь он один из тех людей, кто на протяжении трех десятилетий занимался имитацией армяно-азербайджанского урегулирования, врал Баку о работе над деоккупацией захваченных районов, способствуя укреплению боевых позиций оккупационных войск Армении в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Под присмотром этих людей велось заминирование азербайджанской земли. Если Каспршик и его руководство хотят вернуться в Азербайджан, пусть для начала хотя бы добьются от властей Армении подлинных карт минных полей.

Напомним, Каспршик является личным представителем действующего главы ОБСЕ с января 1997 года.