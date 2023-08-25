Азербайджан уличил Армению в экотерроре

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Армянская горнодобывающая промышленность осуществляется вне экологических норм и стандартов, что негативно сказывается на окружающей среде соседних государств, в частности, Азербайджана.

Специалисты коалиции НПО Environmental Protection First в сотрудничестве с AzerCosmos, подготовили отчет из результатов космического мониторинга 26 горнорудных месторождений, расположенных на территории Армении – «Отчет о космическом мониторинге добывающих месторождений на территории Республики Армения».

В документе содержатся данные о том, что, несмотря на рост инвестирования горнодобывающей промышленности Армении, местные специалисты по-прежнему продолжают игнорировать экологические стандарты, что напрямую угрожает экологический ситуации в соседних странах.

«Расположение многих месторождений вблизи источников воды приводит к сбросу в реки химических отходов, считающихся вредными для окружающей среды. Примерно 70% ресурсов поверхностных вод Азербайджана образуется в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, проходящих через Азербайджан, любые меры в сфере горнодобывающей промышленности, осуществляемые на ее территории, однозначно влияют на нашу страну с экологической точки зрения»

– Отчет о космическом мониторинге добывающих месторождений на территории Республики Армения

Далее в документе подчеркнуто, что Армения как член Конвенции Эспо должна проводить консультации по поводу любой деятельности, которую она осуществляет на своей территории. Кроме того, во многих случаях, она должна получать согласие Азербайджана.

Азербайджан защищает экологию Южного Кавказа

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об активной работе властей Азербайджана по защите природы всего региона от вреда, который ей наносит горная промышленность Армении.

"Правительство обращается в международные организации, находится с ними в постоянном контакте. Армения никак не заботится об экологии ни своих, ни соседних территорий, не соблюдает нормы, загрязняет реки, в том числе Араз. А сейчас еще и пытается строить горное предприятие специально на границе с Азербайджаном, чтобы стоки попадали в Араз сразу на азербайджанской земле", - сообщил он.

"Наши компетентные органы проводят регулярный анализ загрязнений, новейший мониторинг показал, что Армения загрязняет не только воздух, но и воду, которой пользуются многие наши районы. Поэтому экологические организации должны содействовать Азербайджану в прекращении этих нарушений. Армения стремится как можно больше экспортировать природное сырье, но это не должно идти во вред окружающей среде", - подчеркнул Эмин Гарибли.

Экономист обратил внимание, что прекращение экологического террора является одним из элементов стабильного мира между Азербайджаном и Арменией. "К сожалению, за последние 30 лет мы увидели, что Армения варварски обращается не только с людьми и имуществом, но и с природой. И если говорить об установлении мира, то немаловажную роль в этом должна играть нормализация экологической ситуации, однако мы продолжаем видеть, что экотеррор продолжается. Естественно азербайджанское правительство этому тоже уделяет немаловажное внимание", - заключил доцент UNEC.