Анапе вернули городской стадион

Благодаря вмешательству прокуратуры властям курортной Анапы вернули в госсобственность стадион "Спартак", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2022 году решением Октябрьского районного суда Краснодара спортивный объект передали Краснодарскому краевому совету добровольного спортивного общества "Спартак", действовавшего до 1987 года – якобы преемственность послужила основанием для оформления права собственности на него, передает "АиФ-Юг".
Такое решение суда вызвало вопросы у надзорного органа, организовавшего прокурорскую проверку. Она показала, что спортивный клуб не имел отношения к правопреемственности, а стадион передали в частные руки незаконно.
Прокурор опротестовал решение суда и подал иск в вышестоящую судебную инстанцию, которая и удовлетворила протест, отменив постановление Октябрьского районного суда.
По обращению краевой прокуратуры Арбитражный суд Краснодарского края изъял стадион из незаконного владения и передал его в собственность государства.