Анапе вернули городской стадион

Прокуратура вернула в собственность государства стадион "Спартак" в Анапе - прокурорская проверка доказала, что одноименный спортивный клуб не был его правопреемником, и объект перешел в частную собственность незаконно.

Благодаря вмешательству прокуратуры властям курортной Анапы вернули в госсобственность стадион "Спартак", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2022 году решением Октябрьского районного суда Краснодара спортивный объект передали Краснодарскому краевому совету добровольного спортивного общества "Спартак", действовавшего до 1987 года – якобы преемственность послужила основанием для оформления права собственности на него, передает "АиФ-Юг".

Такое решение суда вызвало вопросы у надзорного органа, организовавшего прокурорскую проверку. Она показала, что спортивный клуб не имел отношения к правопреемственности, а стадион передали в частные руки незаконно.

Прокурор опротестовал решение суда и подал иск в вышестоящую судебную инстанцию, которая и удовлетворила протест, отменив постановление Октябрьского районного суда.

По обращению краевой прокуратуры Арбитражный суд Краснодарского края изъял стадион из незаконного владения и передал его в собственность государства.