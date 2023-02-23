Анапа отметит 23 февраля салютом

Салют состоится в пятницу вечером в Анапе по случаю праздника. В День защитника Отечества в городе пройдут и другие мероприятия.

Салют в честь Дня защитника Отечества решили провести в Анапе.

Фейерверк будет дан в 21.00. Давать салют будут от морпорта, лучший обзор на него откроется с набережной или пляжа, уточнили в администрации Анапы.

Днем в программу праздника войдет ряд мероприятий: возложение цветов к стеле «Город воинской славы», концерт на Арт-авеню, кинопоказы на Центральном городском пляже.

В России наступили трехдневные праздничные выходные. Менее чем через месяц длинный уикенд повторится - нерабочая пятница добавится к выходным в связи с 8 марта.