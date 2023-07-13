Аналитики подсчитали "бензиновый" объем зарплат на Кавказе

Опубликовано: 6:55, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аналитики Picodi.com изучили динамику стоимости бензина в мире в I полугодии 2023 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую зарплату.

Аналитики Picodi.com провели очень интересное исследование – они проследили динамику стоимости бензина в мире в первом полугодии 2023 г. и подсчитали, сколько литров топлива можно заправить в автомобиль, получая среднюю заработную плату на Южном Кавказе.

Так, с января по июнь 2023 сильнее всего бензин подорожал в Армении (+18%) и Турции (+16%), а в Грузии подешевел на 13,2%, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Традиционно дешевым бензин оказался в Казахстане, России и Кыргызстане, а теперь и в Грузии – литр автомобильного топлива в стране сейчас стоит $1,03, а значит, среднестатистический грузин на среднюю заработную плату может купить 511 литров горючего, а покупательная способность его средней зарплаты с 2022 г. выросла на 220 литров.

В соседнем Азербайджане на среднюю зарплату можно купить 407 л топлива, а в Армении - 438 л.