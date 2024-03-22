Амстердам объявил массовому туризму войну

В Амстердаме запретили строительство новых отелей в рамках борьбы с массовым туризмом. Власти хотят сохранить город пригодным для жизни.

Мэрия Амстердама запретила возводить новые отели в столице Нидерландов в рамках борьбы с массовым туризмом. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что власти хотят сохранить город пригодным для жизни.

"Амстердам говорит "нет" новым отелям… Никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год"

- мэрия города

Руководство столицы разрешит построить новый отель, если один из старых прекратит свое функционирование или будет более современным или экологичным.

Власти также призвали возводить такие гостиницы за пределами исторического центра. Под правило не попадут уже получившие разрешение отели.

Ранее мэрия города заявило о намерении повысит туристический налог до 12,5% от стоимости номера в отеле. Власти считают, что это поможет в борьбе с туризмом в Амстердаме.