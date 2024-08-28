Алла Полякова: выборы Милли Меджлиса в Азербайджане были организованы на высоком уровне

Депутат Государственной Думы Алла Полякова поделилась с "Вестником Кавказа" своими оценками прошедших накануне выборов Милли Меджлиса в Азербайджане, отметив высокое качество организации избирательного процесса.

Заместитель председателя Комитета ГД по контролю, член межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Алла Полякова рассказала в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" о том, как накануне в Азербайджанской Республике прошли выборы Милли Меджлиса VII созыва, на которых она по традиции работала наблюдателем.

"Я в четвертый раз принимаю участие в качестве международного наблюдателя на выборах в Азербайджанской Республике. Дважды я была на президентских выборах, также в 2020 году в Габале наблюдала за парламентскими выборами. В этот раз я осталась в Баку", - прежде всего сказала она.

"Мы побывали на 15 избирательных участках в различных локациях и разных районах Баку. Все было организовано на достаточно высоком уровне, информация о выборах была представлена в полном виде, а от момента, когда избиратель заходил на избирательный участок, до момента, когда он покидал участок, проходило не более пяти минут", - отметила Алла Полякова.

"На этих выборах было большое количество национальных и международных наблюдателей, все достаточно проинформированы. Было очень приятно, что те участки, которые мы посещали, находятся в доступных локациях, а наблюдатели и члены избирательных комиссий говорят на русском языке", - добавила депутат Государственной Думы.

"Мы поговорили с директорами учебных заведений, где были размещены избирательные участки, и узнали, как организовано образование. Очень было отрадно услышать, что русский язык преподается во всех школах. Есть школы отдельно с русским сегментом, где все предметы преподаются и экзамены сдаются на русском языке, их выпускники поступают и в российские вузы в том числе", - сообщила Алла Полякова.