Алиев и Пашинян проведут встречи в Москве и Кишиневе

Опубликовано: 13:15, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Лидеры Азербайджана и Армении в ближайшее время проведут встречи в Кишиневе и Москве. Дата московских переговоров пока не названа, в молдавской столице встреча состоится 1 июня при участии европейских глав.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайший месяц встретятся несколько раз для обсуждения мирного соглашения. Переговоры будут проходить в трех столицах - Бельгии, Молдовы, России.

Первой из предстоящих встреч станет брюссельская, она состоится 14 мая, участие в ней примет и председатель Евросовета Шарль Мишель.

На 1 июня в молдавской столице намечены переговоры трех политиков с участием французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Кишиневские переговоры будут организованы на полях саммита Европейского политического сообщества.

Кроме того, запланирован скорый диалог лидеров Азербайджана и Армении в Москве, объявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин. Дипломатический представитель подчеркнул, что российской стороной предпринимаются усилия для нормализации отношений двух стран и воцарения мира в регионе.

По мнению политолога Камрана Гасанова, именно Москва является лучшей переговорной площадкой для Баку и Еревана. Российская сторона может внести решающий вклад в урегулирование, имея рычаги воздействия и высокую степень доверия как в Армении, так и в Азербайджане. Также он отметил, что самыми эффективными переговорами станут двусторонние, без участия большого числа посредников.