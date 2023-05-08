Президент Армении: армяне должны жить в мире с азербайджанцами

Опубликовано: 18:56, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью британским СМИ заявил, что не хочет передавать проблему армяно-азербайджанского урегулирования поколению своих внуков. Он подчеркнул, что "даже в случае ненависти к соседям" армяне должны начать жить в мире с азербайджанцами.

Президент Армении Ваагн Хачатурян, находясь в Лондоне по случаю коронации короля Карла III, дал интервью британскому изданию Varsity, в котором заявил о приверженности межнационального мира на Южном Кавказе.

Ваагн Хачатурян отметил, что "даже в случае ненависти к соседям" жить с ними нужно мирно.

Президент Армении подчеркнул, что армянам необходимо начать жить в мире с азербайджанцами уже в ближайшее время, чтобы проблема стабилизации региона не оставалась будущим поколениям.

Ваагн Хачатурян пояснил, что конфронтация армян с азербайджанцами длится слишком долго: в начале его работы на государственных должностях его дочери был всего лишь месяц отроду, а сейчас у него уже внуки, причем младшей из них исполнилось четыре года, а враждебное отношение к азербайджанцам никуда не ушло.

"Я не хочу оставлять этот вопрос поколению моих внуков. Я хочу, чтобы они жили в мире и дружбе со своими соседями"

– Ваагн Хачатурян