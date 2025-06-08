Али Асадов встретился с Шавкатом Мирзиеевым

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу в Ташкенте. Азербайджанский премьер-министр сейчас находится в Узбекистане с официальным визитом.

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов, который находится сейчас с официальным визитом в Узбекистане, провел встречу сегодня с президентом РУз Шавкатом Мирзиеевым, рассказали в Кабинете министров АР.

Али Асадов передал Шавкату Мирзиееву приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Шавкат Мирзиеев выразил благодарность и попросил передать его приветствия Ильхаму Алиеву.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Ее участники обратили внимание на важность достижения ими союзнического уровня. Кроме того, рассматривались перспективы развития азербайджано-узбекистанского сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, Али Асадов поздравил Шавката Мирзиеева с тем, что сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла на чемпионат мира.