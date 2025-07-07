Вестник Кавказа

Али Асадов встретился с председателем национальной ассамблеи Пакистана

Али Асадов встретился с председателем национальной ассамблеи Пакистана
© Фото: сайт кабмина Азербайджана
Глава правительства Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем парламента Пакистана расширение сотрудничества двух стран.

Премьер-министра Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, сообщили в правительстве Азербайджана. 

Стороны отметили развитие отношений между Баку и Исламабадом: а также атмосферу доверия и поддержки, которая лежит в основе диалога между странами. 

Чиновники отметили высокий уровень политических контактов двух стран, а также важность сотрудничества между парламентами Азербайджана и Пакистана. 

Госдеятели двух стран обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы отношений государств.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1090 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.