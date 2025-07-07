Глава правительства Азербайджана Али Асадов обсудил с председателем парламента Пакистана расширение сотрудничества двух стран.

Премьер-министра Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком, сообщили в правительстве Азербайджана.

Стороны отметили развитие отношений между Баку и Исламабадом: а также атмосферу доверия и поддержки, которая лежит в основе диалога между странами.

Чиновники отметили высокий уровень политических контактов двух стран, а также важность сотрудничества между парламентами Азербайджана и Пакистана.

Госдеятели двух стран обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы отношений государств.