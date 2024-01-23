Алексей Ерхов: проблема банковских расчетов с Турцией будет решена

Руководитель российской дипломатической миссии в Турции Алексей Ерхов сообщил о сложностях в работе с турецкими банками по обходу санкций США. Дипломат пояснил, что турецкий бизнес осторожничает, опасаясь попасть под американские ограничения даже там, где ему ничего не угрожает.

Официальный дипломатический представитель России в Турции Алексей Ерхов в интервью "России-24" рассказал о работе по ликвидации сбоев в банковских расчетах между двумя странами, возникающих из-за жестких вторичных санкций Министерства финансов США.

Ерхов обратил внимание, что на данный момент не найдено универсального способа обойти американские ограничения. Вопрос стоит остро с конца 2023 года, поскольку американцы стали более тщательно отслеживать операции турецких банков на предмет их контактов с подсанкционными российскими клиентами.

"Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет"

– Алексей Ерхов

Он пояснил, что в целях собственной безопасности банкам Турции приходится подчиняться требованиям США – иначе их ждут ограничения в работе с американскими финансовыми организациями. Российский посол добавил, что осторожность турецкого бизнеса в данном случае даже превышает необходимый уровень.