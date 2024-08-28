Александр Терентьев: выборы Милли Меджлиса VII созыва стали историческим событием для Азербайджана

Международный наблюдатель от РФ, депутат Госдумы Александр Терентьев поделился с "Вестником Кавказа" своими оценками парламентских выборов в Азербайджана, указав на их историческое значение для региона Южного Кавказа.

Россия позитивно оценивает процесс голосования на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал депутат Государственной Думы РФ Александр Терентьев, подводя итоги своей работы на выборах международным наблюдателем.

"Межпарламентская группа мониторинга доложила о том, что оснований сомневаться в чем-либо нет. Во-первых, с точки зрения права выборы прошли в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и с соблюдением международного права. Каких-либо инцидентов не было", - прежде всего сказал он.

"Было справедливо отмечено, что накануне состоялось историческое событие – впервые Милли Меджлис выбирали на всей территории Азербайджан. Это действительно важнейший фактор. И я уже сегодня говорил о том позитивном настроении, которое мы зафиксировали как в рамках избирательного процесса, так и общаясь с людьми на улицах. Мы всюду видели счастливые лица", - подчеркнул депутат Госдумы, отметив также высокие темпы развития Баку и в целом Азербайджана.

Александр Терентьев приветствовал независимую политику Азербайджанской Республики. "Плюс ко всему для нас отрадно, с учетом международных вызовов, что Азербайджанская Республика ведет самостоятельную, суверенную политику, ориентируясь на собственные национальные интересы. Это, безусловно, вызывает большое уважение", - указал он.

"Поэтому мы поздравляем азербайджанский народ с успешно проведенной избирательной кампанией. Важнейшее политическое событие для азербайджанского народа и для нас, как для соседей, которые заинтересованы в сильных, надежных партнерах", - заключил депутат Государственной Думы.