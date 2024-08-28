Александр Орлов: мы поздравляем граждан Азербайджана с успешными выборами Милли Меджлиса

Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал "Вестнику Кавказа" о том, как накануне в Азербайджане прошли выборы Милли Меджлиса VII созыва, на которых он работал наблюдателем в составе российской наблюдательной миссии.

Международный наблюдатель из России, депутат Московской областной Думы, первый заместитель председателя Комитета МОД по экологии, природопользования и имущественных отношений Александр Орлов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поделился своими впечатлениями от прошедших накануне парламентских выборов в Азербайджане.

Прежде всего Александр Орлов сообщил, что в третий раз участвует в наблюдательной миссии на выборах в Азербайджане, и неизменно видит отличную организацию демократических процессов в республике.

"Хочу вновь отметить высокое качество и высокий уровень проведения избирательной кампании. Вчера мы посетили более 15 избирательных участков, и всюду видели очень хорошую организацию на участках и в части информации, и в части прозрачности. Правильные урны для голосования и сами локации емкие достаточно для приема избирателей", - отметил он.

"Думаю, что каждому жителю было видно, что властями все сделано для того, чтобы удобно было прийти и проявить свою политическую волю. И мы видели, что жители республики приходили на избирательные участки с неизменно хорошим настроением", - подчеркнул депутат Московской областной Думы.

"Поэтому хочу поздравить всех жителей Азербайджана с качественной, хорошо проведенной избирательной кампанией", - заключил Александр Орлов.