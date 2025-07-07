Александр Грушко провел встречу с турецким послом в Москве

Замминистра иностранных дел России Александр Глушко встретился с послом Турции в РФ Танжу Билгичем, сообщает МИД РФ. Дипломаты обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.

Замглавы МИД России Александр Грушко и посол Турции в РФ Танжу Билгич сегодня провели встречу в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты поговорили о нынешней ситуации в отношениях Москвы и Анкары. В числе прочего они обсудили ход реализации совместных российско-турецких стратегических проектов в разных областях, в том числе в сфере энергетики.

"Грушко и Билгич обменялись мнениями по некоторым международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес"

– МИД России