Россия ведет переговоры по "Синей карте" с Азербайджаном, Ираном и Турцией

Россия ведет переговоры с Азербайджаном, Ираном, Турцией и другими странами по присоединению к системе автострахования "Синяя карта". Сотрудничество в рамках проекта должно благоприятно сказаться на развитии транспортных перевозок.

РФ ведет переговоры по развитию международной системы автострахования "Синяя карта" с Азербайджаном, Ираном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном, поведал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"В перспективе этот проект может способствовать развитию международных грузоперевозок, внешней торговли, расширению пассажиропотоков, структурированию потоков трудовой миграции и туризма"

– Евгений Уфимцев

Система "Синяя карта" упрощает взаимодействие в области автострахования при автомобильных инцидентах за границей. Например, водитель из РФ сможет рассчитывать на страховое возмещение, если попадет в ДТП на территории стран, которые присоединились к соглашению.