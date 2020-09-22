Глава Следственного комитета России совершил визит в Баку. В столице Азербайджана Александр Бастрыкин встретился с генпрокурором АР Кямраном Алиевым.

Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин совершил визит в Баку, сообщается на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что визит состоялся по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева.

В начале визита российская делегация прибыла на Аллею почетного захоронения, где возложила венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетила могилу выдающего ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

© Фото: Генпрокуратура Азербайджана

Затем гости возложили цветы к могилам на Аллее Шехидов.

© Фото: Генпрокуратура Азербайджана

После в Генеральной прокуратуре Азербайджана прошла встреча Александра Бастрыкина и Кямрана Алиева. На ней генпрокурор Азербайджана отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном, благодаря совместным усилиям и политической воле президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, поднялись на союзничества, они успешно развиваются по всем направлениям.

Кямран Алиев также рассказал о мерах в связи с экологическими преступлениями, которые предпринимаются следственными органами, напомнил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 пройдет в Азербайджане.

Александр Бастрыкин выразил удовлетворение сотрудничеством с прокуратурой АР и благодарность за гостеприимство. Он заявил о долгосрочных тесных отношениях между следственными органами обеих стран, высоко оценил меры по модернизации прокуратур.

Стороны обменялись полезными идеями по сотрудничеству в борьбе с преступностью, обсудили совершенствование договорной базы в области правового сотрудничества.

Затем между Генпрокуратурой Азербайджана и Следственным комитетом РФ была подписана Программа сотрудничества на 2024-2026 годы.