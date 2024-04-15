Актобе будут дезинфицировать после паводка

Власти Актюбинской области принимают меры по дезинфекции подтопленных территорий для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
«Будет проведена дезинфекция в дачных коллективах, которые подтопило талыми водами во время паводка. Работы будут выполнены в течение ближайших 10 дней»
– пресс-служба Акимата
Причины подтоплений и необходимость дезинфекции
Отметим, что вода может стать идеальной средой для размножения бактерий и вирусов, что увеличивает риск заболеваний, таких как гепатит, дизентерия, и другие инфекции желудочно-кишечного тракта. Поэтому дезинфекция подтопленных участков является необходимым шагом для защиты здоровья населения.
Меры по дезинфекции и их эффективность
Для проведения дезинфекции подтопленных участков в Актюбинской области применяются специальные химические вещества, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Эти меры помогают предотвратить распространение инфекций и защищают здоровье людей, находящихся в зоне риска. Регулярное проведение дезинфекции позволяет минимизировать последствия подтоплений и обеспечить безопасность окружающей среды.