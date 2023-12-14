Air Asia начинает полеты между Алматы и Куала-Лумпуром

В наступающем 2024 году малазийский лоукостер Air Asia открывает регулярные рейсы между Алматы и столицей Малайзии Куала-Лумпуром.

Развивать вместе бизнес-туризм предложил вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев на встрече с делегацией авиакомпании Air Asia X.

"Прямые перелеты не только снижают барьеры для путешественников, делая страну более доступной, но и способствуют увеличению числа туристов, расширению географии въездного туризма и созданию новых возможностей для туристского бизнеса"

- Ержан Еркинбаев

Новое авиасообщение сыграет ключевую роль в развитии торгово-экономических связей между странами, упростит бизнес-переговоры, а также даст толчок к развитию торговли, подчеркнул вице-министр, передает Sputnik Казахстан.

Это скажется и на развитии потока бизнес-туризма, а значит – вырастет обмен туристами и расширятся возможности для инвестирования, - добавили в ведомстве.

Ожидается, что на первых порах будут выполняться по четыре рейса в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.