Air Asia начинает полеты между Алматы и Куала-Лумпуром

Развивать вместе бизнес-туризм предложил вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев на встрече с делегацией авиакомпании Air Asia X.
"Прямые перелеты не только снижают барьеры для путешественников, делая страну более доступной, но и способствуют увеличению числа туристов, расширению географии въездного туризма и созданию новых возможностей для туристского бизнеса"
- Ержан Еркинбаев
Новое авиасообщение сыграет ключевую роль в развитии торгово-экономических связей между странами, упростит бизнес-переговоры, а также даст толчок к развитию торговли, подчеркнул вице-министр, передает Sputnik Казахстан.
Это скажется и на развитии потока бизнес-туризма, а значит – вырастет обмен туристами и расширятся возможности для инвестирования, - добавили в ведомстве.
Ожидается, что на первых порах будут выполняться по четыре рейса в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.