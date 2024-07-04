Ахтынская крепость будет восстановлена

Республика Дагестан продемонстрирует этим летом проект реконструкции Ахтынской крепости на Кавказском инвестиционном форуме.

Дагестан покажет результаты работ по восстановлению Ахтынской крепости, историческому и архитектурному объекту 19 века, на Кавказском инвестиционном форуме-2024, который пройдет с 15 по 17 июля в столице Чеченской Республики Грозном. Об этом рассказал в интервью РБК Кавказ председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, работа по реконструкции крепости предстоит довольно масштабная: чтобы вернуть ей первозданный вид, археологами готовится вся проектная документация и находится большое количество артефактов. Некоторые из археологических артефактов будут составлять основу экспозиции архитектурного комплекса на форуме.

"Найденные артефакты станут основой экспозиции, а самой Ахтынской крепости будет возвращен первозданный облик, в том числе будут восстановлены здание крепостного храма, пороховой погреб, солдатские казармы и остальные элементы фортификации: бастионы, рондель и куртины"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В интервью Абдулмуслимов также упомянул, что данное архитектурное сооружение было отдано в благотворительный фонд, который соберет на реконструкцию крепости порядка 2 млрд рублей.

"В январе 2023 года сооружение было передано благотворительному фонду «Ахтынская крепость», который направит на восстановление культурного объекта около 2 млрд рублей. Завершить все работы планируется к концу 2026 года"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Впервые КИФ был проведен в 2023 году в формате выставки, которую впоследствии заменили на форум. В этом году в повестке будут рассматриваться вопросы социально-экономического и культурного развития Северного Кавказа; в форуме примут участие руководители государственной власти и иностранные бизнес-партнеры.