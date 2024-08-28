Ахмет Зенбилчи: выборы Милли Меджлиса VII созыва были абсолютно прозрачными

Представитель наблюдательной миссии TURKPA Ахмет Зенбилчи изложил "Вестнику Кавказа" оценки проведенных накануне в Азербайджане выборов Милли Меджлиса VII созыва, отметив их высочайшую прозрачность и полное соответствие Избирательному кодексу.

Вся избирательная кампания выборов Милли Меджлиса VII созыва в Азербайджана была проведена на максимальном уровне прозрачности – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал международный наблюдатель из Турции, представитель TURKPA Ахмет Зенбилчи.

"Мы прибыли в Азербайджан с наблюдательной миссией от парламентской ассамблеи тюркских государств TURKPA. Как наблюдатели мы отметили, что весь избирательный процесс был прозрачный, организованный в соответствии с демократическими принципами", - прежде всего сказал он.

"В процессе голосования абсолютно все было устроено на должном уровне. Условия проведения соответствовали как национальному законодательству, так и международным нормам. Все происходило четко и в порядке. Для избирателей весь процесс был понятен и организован по закону", - констатировал Ахмет Зенбилчи.

"В итоге мы пришли к выводу, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами и при соблюдении законодательства", - заключил представитель TURKPA.