"Ахмат" проиграл "Зениту" в Кубке России

Опубликовано: 19:18, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

"Ахмат" принимал сегодня на своем поле "Зенит" в рамках Кубка России по футболу. Встреча в Грозном завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти.

В Грозном только что закончилась встреча Кубка России между "Ахматом" и петербургским "Зенитом".

Счет был открыт уже на 4-й минуте – отличился полузащитник "Ахмата" Светослав Ковачев. Через 10 минут полузащитник Иван Олейников увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 27-й минуте нападающий "Зенита" Иван Сергеев сократил отставание в счете, а на 33-й минуте он же сделал счет равным.

На 42-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару нападающего гостей Матео Кассьерры, однако 69-й минуте форвард "Ахмата" Владимир Ильин забил третий мяч в ворота "Зенита", восстановив тем самым статус-кво.

Основное время закончилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Зенит".