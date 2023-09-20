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"Ахмат" проиграл "Зениту" в Кубке России

Матч Кубка России по футболу “Ахмат“ – “Зенит““
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
"Ахмат" принимал сегодня на своем поле "Зенит" в рамках Кубка России по футболу. Встреча в Грозном завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти.

В Грозном только что закончилась встреча Кубка России между "Ахматом" и петербургским "Зенитом".  

Счет был открыт уже на 4-й минуте – отличился полузащитник "Ахмата" Светослав Ковачев. Через 10 минут полузащитник Иван Олейников увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 27-й минуте нападающий "Зенита" Иван Сергеев сократил отставание в счете, а на 33-й минуте он же сделал счет равным.

На 42-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару нападающего гостей Матео Кассьерры, однако 69-й минуте форвард "Ахмата" Владимир Ильин забил третий мяч в ворота "Зенита", восстановив тем самым статус-кво.

Основное время закончилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Зенит".

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