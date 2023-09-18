Махачкалинское "Динамо" поднялось на 2-е место в Первой лиге

Опубликовано: 20:27, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала

"Динамо" Махачкала переиграло дома "Аланию" и вышло на 2-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. Несмотря на поражение, лидером первенства по-прежнему является "Алания".

В Махачкале только что закончился матч 10-го тура Первой лиги между местным "Динамо" и владикавказской "Аланией". Уверенную победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

"Динамо" вышло вперед уже на 2-й минуте благодаря голу защитника Владимира Ковачевича. На 20-й минуте полузащитник Сердер Сердеров удвоил преимущество хозяев, а на 67-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура отправил еще один мяч в ворота "Алании".

Турнирная таблица

Обыграв "Аланию", "Динамо" поднялось на 2-ю строчку чемпионата. В активе махачкалинской команды 18 очков. Лидером первенства с 20 очками по-прежнему является "Алания". В топ-5 также входят "Сокол", "Торпедо" и "Акрон", набравшие по 17 очков.