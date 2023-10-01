"Ахмат" не проиграл "Динамо" у себя дома

Опубликовано: 21:58, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФК "Ахмат" в очередной раз не позволил московскому "Динамо" обыграть себя в домашнем матче на "Ахмат-арене" – встреча закончилась с ничейным итогом 1:1.

Встреча футбольных клубов "Ахмат" (Грозный) и "Динамо" (Москва) на "Ахмат-арене" в Грозном в рамках десятого тура РФПЛ завершилась сегодня с ничейным результатом. Команды ограничились тем, что забили друг другу по одному голу.

Счет в матче открыл грозненский футболист Светослав Ковачев, на двадцать первой минуте закативший мяч в ворота москвичей. "Динамо" отыгралось в самом начале второго хавтайма: на пятьдесят первой минуте ворота "Ахмата" поразил Роберто Фернандес.

В итоге "Динамо" с шестнадцатью очками находится на седьмой позиции в текущем турнире РФПЛ. "Ахмат" отстает от него на четыре очка и три позиции.

Таким образом "Ахмат" продолжил беспроигрышную серию встреч с московским "Динамо". После встречи 13 сентября прошлого года москвичи постоянно проигрывают грозненцам либо доводят игру только до ничейного результата.

Если же посмотреть статистику домашних матчей, то "Ахмат" не позволяет "Динамо" одолеть себя на "Ахмат-арене" в течение почти трех лет, с 28 февраля позапрошлого года.

Далее "Ахмат" вновь будет играть у себя дома – ровно через неделю он ждет в Грозном "Рубин" (Казань).