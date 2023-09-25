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Игрок "Ахмата" рассказал об изменениях в команде при новом главном тренере

Вратарь “Ахмата“ Гиорги Шелия
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
Голкипер "Ахмата" Георгий Шелия сообщил, что главный тренер Мирослав Ромащенко изменил игровой стиль команды. 49-летний специалист стал тренером грозненцев чуть больше месяца назад.

Футбольный клуб "Ахмат" под руководством Мирослава Ромащенко полностью поменял философию игры. Об этом заявил вратарь команды Гиорги Шелия.

По словам голкипера, по играм грозненской команды можно заметить, как она поменяла стиль, передает "Матч ТВ"

"Мы играем в футбол, стараемся выходить из обороны через короткие передачи, вскрывать соперника быстрыми атаками. Это другая философия игры. И, как видите, в команде это прижилось"

– Гиорги Шелия

Турнирная таблица

После 10 туров "Ахмат" находится на 10-м месте в чемпионате России, в активе грозненцев 11 очков. В минувшем туре подопечные Мирослава Ромащенко уступили в Калининграде "Балтике" со счетом 0:1.

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