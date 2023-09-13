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Главный тренер "Ахмата" рассказали историю своего появления в клубе

Главный тренер футбольного клуба “Ахмат“ Мирослав Ромащенко
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
Наставник "Ахмата" раскрыл подробности переговоров с руководством клуба перед тем, как возглавил грозненскую команду. По его словам, предложение о работе в "Ахмате" поступило от спортивного директора.

Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко рассказал, как оказался в грозненском клубе.

Он подчеркнул, что предложение возглавить команду получил от спортивного директора Руслана Газаева.

"Позвонил спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев, времени на размышления было немного. Клубу было очень важно, чтобы главный тренер появился в команде до игры с "Оренбургом". В моем распоряжении было два дня, и за это время нужно было собрать всю необходимую информацию о команде и игроках"

– Мирослав Ромащенко

По словам наставника, перед тем, как согласиться на тренерскую работу в "Ахмате", он сделал ряд телефонных звонков из футбольного мира.

"Собрал всю возможную информацию, которая должна была как-то прояснить картину. Параллельно общался со Станиславом Саламовичем, с семьей, с родителями, с друзьями – в общем, с людьми, которым доверяю. За эти же дни в Москве состоялась встреча с генеральным директором "Ахмата" Ахмедом Айдамировым. Все происходило в режиме нон-стоп"

– главный тренер

Турнирная таблица

После 7 туров "Ахмат" с 10 очками располагается на 9-й строчке в чемпионате России. В последнем туре грозненцы со счетом 1:0 переиграли в Екатеринбурге "Урал".

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